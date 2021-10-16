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16.10.2021 (19:45)

Более 25 юных патриотов Абакана вступили в ряды Юнармии в Хакасии

В Республике Хакасия состоялась торжественная церемония посвящения школьников в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В ходе торжественного мероприятия юные патриоты приняли присягу «Юнармии», произнесли клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. После торжественной церемонии состоялся праздничный концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов Республики Хакасия.

Всего в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» вступили около 30 ребят, воспитанников местной школы города Абакана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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