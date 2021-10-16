16.10.2021 (20:45)

Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» с владеющими личным транспортом военнослужащими Ульяновского гарнизона.

В ходе акции военные автоинспекторы довели до водителей информацию о состоянии аварийности на территории области, объяснили необходимость использования детских удерживающих устройств, предоставления преимущества пешеходам. Также инспекторы проверили работу контрольных технических пунктов по выпуску в рейс исправной техники.

Кроме этого, разъяснительная работа была проведена с владельцами личного транспорта. У военнослужащих проверили исправность систем пассивной безопасности, наличие автомобильных аптечек, светоотражающих жилетов, знаков аварийной остановки и противооткатных устройств.

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