Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.10.2021 (17:00)

Поисковые машины-вездеходы «Синие птицы» минобороны России выдвинулись из Жезказгана в район посадки «Союза МС-18»

Поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18».

В составе наземной группировки - четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», которые доставят бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. Кроме того, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки Республики Казахстан.

Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты пункта отбора по Тюменской области провели информационно-разъяснительную беседу со студентами
Военный комиссариат Кемеровской области отправит в войска более 3 тыс. человек
Артисты ЦВО выступили перед курсантами и преподавателями ВУЦ УрФУ на торжественном собрании
В российскую армию призвали профессионального баскетболиста с ростом 209 см

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false