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16.10.2021 (18:30)

Преподаватели отдельных дисциплин филиала Нахимовского ВМУ в Калининграде стали победителями олимпиад для учителей

Преподаватели физики филиала Нахимовского ВМУ в Калининграде Алексей  Сорокин и Екатерина   Иванова победили в дистанционном этапе олимпиады для учителей естественных наук «ДНК - науки».

Команда преподавателей в составе:

Ольга Киселева (преподаватель математики),

Марина Нарушевич (преподаватель английского языка),

Антон Жиров (преподаватель истории и обществознания),

Алексей Сорокин (преподаватель физики)

стали победителями дистанционного этапа Метапредметной олимпиады «Команда большой страны».

Задачами олимпиады является: совершенствование профессиональных педагогических компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования; распространение современных практик по формированию предметных, метапредметных компетенций и развитию функциональной грамотности педагогов; формирование экспертного сообщества педагогов – победителей профессиональных олимпиад для обсуждения и реализации федеральных проектов в сфере образования.

Теперь педагогам предстоит пройти очный региональный этап олимпиады.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Военное училище , Военное образование
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