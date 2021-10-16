16.10.2021 (18:30)
Преподаватели отдельных дисциплин филиала Нахимовского ВМУ в Калининграде стали победителями олимпиад для учителей
Преподаватели физики филиала Нахимовского ВМУ в Калининграде Алексей Сорокин и Екатерина Иванова победили в дистанционном этапе олимпиады для учителей естественных наук «ДНК - науки».
Команда преподавателей в составе:
Ольга Киселева (преподаватель математики),
Марина Нарушевич (преподаватель английского языка),
Антон Жиров (преподаватель истории и обществознания),
Алексей Сорокин (преподаватель физики)
стали победителями дистанционного этапа Метапредметной олимпиады «Команда большой страны».
Задачами олимпиады является: совершенствование профессиональных педагогических компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования; распространение современных практик по формированию предметных, метапредметных компетенций и развитию функциональной грамотности педагогов; формирование экспертного сообщества педагогов – победителей профессиональных олимпиад для обсуждения и реализации федеральных проектов в сфере образования.
Теперь педагогам предстоит пройти очный региональный этап олимпиады.