16.10.2021 (16:30)

Специалисты пункта отбора по Тюменской области провели информационно-разъяснительную беседу со студентами

Специалисты пункта отбора по Тюменской области провели информационно-разъяснительную беседу со студентами выпускных курсов Тобольского многопрофильного техникума.

В ходе беседы инструкторы пункта отбора рассказали студентам – выпускникам о преимуществах службы по контракту, напомнили о возможности выбора между службой по призыву и службой по контракту согласно законодательству Российской Федерации. Кроме того, специалисты рассказали о социальных гарантиях, денежном довольствии военнослужащих по контракту. Немало вопросов поступало от студентов о том, где живут военнослужащие по контракту, особенно интересовал такой вопрос тех, кто уже имеет семью. Сотрудники пункта разъяснили, что военнослужащим по контракту предоставляется служебное жилье или выплачивается компенсация за съем жилья. Студентам также рассказали об особенностях службы в некоторых воинских частях.

На встрече со специалистами присутствовали не только юноши, но и девушки, которые также заинтересовались военной службой по контракту. До них была также доведена информация о льготах для женщин, поступающих на службу. Также специалисты пункта отбора на военную службу по контракту отметили, что для девушек есть специальности, как по их профессиональному профилю, так и близкие к нему.

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