16.10.2021 (16:00)

На крейсере «Аврора» открылась выставка о денежном довольствии чинов Императорского флота

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась временная выставка «Денежное довольствие чинов Российского Императорского флота в начале ХХ века».

Выставка рассказывает посетителям филиала о составе и размере денежного довольствия, месячных окладах, размере столовых денег, морском довольствии и других вознаграждениях строевых офицеров, офицеров корпуса корабельных инженеров и чинов Российской империи в начале ХХ века.

В экспозиции также представлена информация о среднемесячной зарплате в Российской империи в 1913 году, а также информация о возможностях дореволюционного рубля и рубля сегодняшнего. Показаны цены на продовольствие, вещи и услуги в 1913 году.

Выставка открыта для посещения до 31 декабря 2021 года.

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