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16.10.2021 (15:30)

Расчеты радиотехнических войск ЗВО отработали обнаружение воздушных целей в Карелии

В Республике Карелия расчеты радиотехнических подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению авиации условного противника.
Военнослужащие радиотехнического батальона дивизии ПВО совершили марш на учебные позиции, где провели маскировку техники. Боевые расчеты выполнили нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение, топографической привязке, заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на командный пункт «Фундамент».

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет».

В учении было задействовано более 50 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной техники радиотехнических войск объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
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