16.10.2021 (14:30)

Военный комиссариат Кемеровской области отправит в войска более 3 тыс. человек

Военный комиссариат Кемеровской области в ходе осеннего призыва отправит к местам прохождения службы более 3 тыс. человек.

Перед отправкой в войска молодые люди проходят обязательное тестирование на предмет инфицирования коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечиваются антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками на весь путь следования в воинскую часть. На сборных пунктах призывники получают банковские и электронные персональные карты, а также комплекты повседневной формы одежды по цвету, соответствующей роду войск.

Оправки новобранцев спланированы в соответствии с планом организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Министерства обороны РФ.

Осенний призыв в России начался 1 октября и завершится 31 декабря 2021 года.

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