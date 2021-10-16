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16.10.2021 (14:15)

Инженеры ЗВО в Воронежской области установили минные поля в ночное время суток на тактических учениях

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа установили минные поля в ночное время суток в ходе тактического учения на полигоне «Криница» в Воронежской области.

Инженеры совершили инженерную разведку по пути следования для обеспечения дальнейшего продвижения основных сил. Военнослужащим проделали проходы в минных полях при помощи миноискателей ИМП-С2 и МГ-1И.

Успешно продвинувшись вглубь территории условного врага, инженеры совместно с мотострелками отразили нападение дозорных групп «противника», а после развернули полевой лагерь и в ночное время суток установили минное заграждение шириной около 5 км.

Всего к плановым мероприятиям привлекалось около 400 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной и техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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