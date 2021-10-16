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16.10.2021 (13:45)

В Нижегородской области специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию областного сборного пункта

Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции провели специальную обработку областного сборного пункта в Нижегородской области.

Специалистами РХБ защиты были обработаны помещения приемной и военно-врачебной комиссий, пункт выдачи обмундирования, контрольно-пропускной пункт, лестницы, комнаты отдыха для призывников, столовая. Кроме того, военнослужащие провели специальную обработку строевого плаца и мест вокруг зданий на территории сборного пункта.

Дезинфекция проводилась специальным водным раствором при помощи приборов специальной обработки ДКВ-1 и авторазливочной станции АРС-14КВ. Раствор, используемый военными специалистами, является эффективным средством против вирусов и бактерий, но в то же время безопасен для окружающей среды.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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