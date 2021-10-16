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16.10.2021 (13:15)

В Москве и Московской области ревакцинировалось более 2-х тыс. специалистов военных комиссариатов

В Москве и Московской области ревакцинировалось более 2-х тыс. специалистов военных комиссариатов от коронавирусной инфекции.

Ревакцинация отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») и СпутникЛайт сотрудников комиссариатов проходила на базе поликлиник военных госпиталей в г. Москве и Московской области, а также в военно-клиническом госпитале в Подольске.

Осенний призыв стартовал продлится до 31 декабря текущего года. Всего военными комиссариатами Москвы и Московской области будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования свыше 10 тыс. человек. Первая отправка состоится 19 октября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ , COVID-19
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