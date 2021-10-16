16.10.2021 (13:15)
В Москве и Московской области ревакцинировалось более 2-х тыс. специалистов военных комиссариатов
В Москве и Московской области ревакцинировалось более 2-х тыс. специалистов военных комиссариатов от коронавирусной инфекции.
Ревакцинация отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») и СпутникЛайт сотрудников комиссариатов проходила на базе поликлиник военных госпиталей в г. Москве и Московской области, а также в военно-клиническом госпитале в Подольске.
Осенний призыв стартовал продлится до 31 декабря текущего года. Всего военными комиссариатами Москвы и Московской области будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования свыше 10 тыс. человек. Первая отправка состоится 19 октября.
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