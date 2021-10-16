16.10.2021 (12:45)

Воспитанники Владивостокской детской морской флотилии «Варяг» посетили Уссурийское отдельное гвардейское соединение ВДВ

В рамках экскурсии в Дальневосточную «столицу» Воздушно-десантных войск - г. Уссурийск, воспитанники Владивостокской детской морской флотилии «Варяг» посетили одно из самых передовых десантно-штурмовых соединений ВДВ, дислоцированного в этом городе.

В ходе экскурсии воспитанники флотилии посетили храм-часовню пророка Божия Илии, расположенный на территории соединения и открытый только в этом году, а также комнату Воинской славы, где их познакомили с историей, традициями и боевом пути прославленного десантно-штурмового соединения.

Затем юные моряки посетили воздушно-десантный комплекс (ВДК), где они ознакомились со снарядами на которых десантники отрабатывают на земле элементы прыжка с парашютом, а также сами попробовали примерить на себя роль десантника, надев макеты парашютных систем и отработав элементы прыжка с парашютом на снарядах ВДК.

В завершении экскурсии воспитанники посетили расположение одного из подразделений соединения, где ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, условиями проживания, элементами экипировки и стрелковым оружием, стоящим на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск.

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