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16.10.2021 (12:00)

Командование и курсанты ВА РХБЗ приняли участие в военно-патриотической акции «День призывника»

На базе Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» офицеры и курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в онлайн-конференции, посвященной открытию военно-патриотической акции «День призывника. Осень 2021».

Целевой аудиторией стали более 50 юнармейских отрядов и патриотических клубов Костромы и Костромской области. Военнослужащие рассказали о поступлении в высшее учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации на примере Военной академии РХБ защиты, о прохождении обучения и службы в стенах учебного заведения, о культурно-досуговой и патриотической работе, проводимой в стенах ВУЗа.

Начальник учебно-методического отдела полковник Игорь Полищук отметил, что армия в современных условиях является одним из самых действующих социальных лифтов, что каждый патриот при усердии и желании, постоянной работе над собой обязательно достигнет высоких результатов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Военная академия , Военное образование , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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