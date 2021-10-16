16.10.2021 (11:30)

Спасательный буксир Черноморского флота «Капитан Гурьев» вернулся в Новороссийск из Индийского океана

Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Капитан Гурьев» из состава отряда аварийно-спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота возвратился в пункт базирования после выполнения задач в Индийском океане.

Экипаж буксира обеспечивал участие сборной команды Военно-Морского Флота в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходил в порту Конарак, Исламской Республики Иран в августе текущего года.

Также в период выполнения задач в океанской зоне, экипаж судна осуществил аварийно-спасательное обеспечение отряда кораблей Тихоокеанского флота в рамках его межфлотского перехода из Балтийского моря к пунктам базирования на Дальнем Востоке.

В настоящее время экипаж спасательного судна отшвартовался в Цемесской бухте Новороссийска, приступил к пополнению запасов материальных средств и послепоходовому осмотру корабельных систем и механизмов.

После выполнения всех мероприятий, предписанных регламентом обслуживания судовых систем и механизмов, экипаж сбс «Капитан Гурьев» продолжит выполнение задач по предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице