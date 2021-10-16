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16.10.2021 (11:00)

Корабли Черноморского флота отработали передачу запасов в Средиземном море от судна снабжения

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели специальное учение по приёму и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Средиземного моря.

В мероприятии были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Эссен», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк», патрульного корабля «Василий Быков» и малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов».

В рамках специального учения экипаж танкера «Вице-адмирал Паромов» выполнил доснабжение кораблей различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств различными способами, как при стоянке на якоре, так и на ходу.

Также в ходе проведения тренировки корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приёма-передачи грузов.

Учение в дальней оперативной зоне проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период обучения.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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