16.10.2021 (10:30)

Артисты ЦВО выступили перед курсантами и преподавателями ВУЦ УрФУ на торжественном собрании

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с музыкально-хореографической программой перед курсантами и преподавателями Военного Учебного Центра Уральского Федерального Университета на торжественном собрании, которое было посвящено юбилею военной подготовки.

Программа включала в себя музыкально-хореографические композиции. Артисты исполнили знаменитые песни, посвященные курсантским будням, службе в армии и любви к Родине. Кроме того, была исполнена песня на финском языке. Также для зрителей был исполнен казачий танец - фланкировка шашками.

ВУЦ основан в 1934 году, именно в этом году Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 1489 от 22 июня 1934 года, когда при создании Уральского индустриального института была создана и военная кафедра. Приказом директора Уральского индустриального института от 18 сентября 1936 г. днем создания военной кафедры объявлен 10 октября 1936 г. - день выпуска первых командиров запаса. Перед войной, на военной кафедре обучались студенты – будущие офицеры артиллеристы, инженеры, химики, авиаторы, танкисты.

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