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16.10.2021 (10:00)

Медики КФл эвакуировали условно раненых с поля боя в ходе тактического учения в Дагестане

Медицинские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) по плану двустороннего батальонного тактического учения отработали задачи по эвакуации раненых с поля боя.

По замыслу учения в оборонительном бою военнослужащие передового отряда батальонной тактической группы получили ранения различной степени тяжести.

Военные медики в кратчайшие сроки организовали эвакуацию, задействовав бронированные медицинские машины БММ-80. Также в ходе практических действий военнослужащие применили специальные ранцы РС-05, предназначенные для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

Перенос раненых осуществлялся на транспортно-иммобилизирующих матрацах, позволяющих обеспечить абсолютную неподвижность человека при травмах позвоночника, костей таза, верхних и нижних конечностей, а также перемещать пострадавшего в вертикальном и наклонном положениях.

Выполнение нормативов по наложению жгута, фиксирующей повязки и импровизированной шины из подручных материалов проводилось как на условно пострадавших военнослужащих, так и на специализированных манекенах, позволяющих полностью сымитировать любые ранения, которые может получить человек во время боевой операции.

В рамках итоговой проверки за 2021 учебный год в войсках (силах) ЮВО под руководством командующего войсками генерала армии Александра Дворникова проводится двустороннее командно-штабное учение (КШУ) по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

В рамках КШУ отдельные воинские части и подразделения ЮВО отработают практические действия на полигонах в ходе двусторонних полковых и батальонных тактических учений.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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