16.10.2021 (09:30)

В Курганинске на базе железнодорожного батальона ЮВО прошел День призывника

В войсковой части отдельного мостового железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) в Курганинске прошел День призывника.

Военнослужащие продемонстрировали гостям строевую и тактическую подготовку, технику армейского рукопашного боя, выполнение нормативов по радиационной химической и биологической защите.

Кадетам и школьникам показали обмундирование, армейские радиостанции, табельное оружие, рамно-эстакадный мост, спецтехнику, стоящую на вооружении войсковой части, в том числе – плавучий самоходный копер, портальный копровой кран, универсальные сваебойные агрегаты, катер для передвижения понтонов, лесопильную войсковую пилораму.

Особое внимание участников экскурсии привлекло водолазное снаряжение. Нормативы по выполнению подводных инженерных работ военнослужащие батальона отрабатывают на специально организованном для этих целей искусственном водоеме.

Будущим призывникам продемонстрировали документальный фильм о тактико-специальном учении по восстановлению моста, разрушенного условным противником. Военнослужащие по призыву показали фрагмент февральского выступления на конкурсе художественного творчества «Катюша», ежегодно проводимом 39-й отдельной железнодорожной ордена Жукова бригадой. В этом году батальон стал победителем конкурса пятый раз.

День призывника на территории Курганинского района проводится дважды в год. Его основное предназначение – ознакомить будущих новобранцев со службой в армии, значении Российской армии в современном мире.

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