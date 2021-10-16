16.10.2021 (08:30)

В Дивноморском завершился второй слет юнармейцев «Донской рубеж»

В посёлке Дивноморское Краснодарского края завершилась вторая смена военно-патриотического слета «Донской рубеж» с участием юнармейцев Октябрьского района Ростовской области.

Участники прошли обучение в рамках образовательной программы в студенческом спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга» на Черноморском побережье.

Юнармейцы посетили мастер-классы и тематические лекции, занятия по начальной военной подготовке, пожарной безопасности, обучились основным приемам и способам оказания первой медицинской помощи, поиска, спасения и транспортировки пострадавших, действиям в экстренных ситуациях в природной и городской среде.

Военно-патриотический слет «Донской рубеж» для школьников и студентов проходит в сентябре и октябре 2021 года. Его площадками стали образовательные учреждения Ростовской области и студенческий спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга».

Проект направлен на патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи, привлечение к службе в армии и участию в патриотических мероприятиях региона, формирование знаний, практических умений и навыков, необходимых во взрослой жизни.

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