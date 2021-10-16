16.10.2021 (07:45)

Во Владивостоке 190 семей военнослужащих ТОФ получили ключи от новых служебных квартир

Сегодня во Владивостоке прошла торжественная церемония по сдаче 190-квартирного жилого дома для военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ).

Мероприятие прошло под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе капитана 1 ранга Сергея Кореневича.

24-х этажный односекционный жилой дом построен специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны.

В новостройке 190 квартир, большая часть из них трехкомнатные – 95, двухкомнатных 49 и 46 однокомнатных. Архитектурная концепция служебного жилья полностью отражает запросы и потребности современных жителей, в виде просторных квартир улучшенной планировки с чётким разделением на гостевую (гостиная и кухня) и приватную зоны (спальни, детские комнаты).

Военнослужащие ТОФ с семьями заселяются в квартиры с отделкой и всей необходимой сантехникой. При проектировании и строительстве особое внимание было уделено обеспечению доступа и передвижения по дому жителей с детскими колясками, а также маломобильных групп населения.

Здание оборудовано двумя лифтами (грузоподъемностью 400 и 1000 кг), на первом этаже расположены помещения диспетчерских служб и сетей связи, в вестибюле – пост охраны, в котором организовано круглосуточное дежурство.

Общая площадь служебного жилья, построенного в этом году для военнослужащих в микрорайоне «Снеговая падь», составляет более 30 тысяч квадратных метров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице