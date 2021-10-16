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16.10.2021 (07:00)

На Камчатке начались итоговые проверки физической подготовленности военнослужащих

В соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке России началась итоговая проверка физической подготовленности личного состава всех категорий военнослужащих.

Составлен график проверки, определены объекты и учебно-материальная база, на которой будет проходить сдача нормативов по основным физическим качествам.

Физическая подготовленность военнослужащих проверяется по трём качествам: сила, быстрота и выносливость, а отдельные категории личного состава сдают военно-прикладные навыки. С учетом особенностей прохождения службы и категории подразделений, военнослужащие сдают от трех до пяти упражнений, характеризующих различные качества.

К проверке, которая будет проходить до конца октября, привлекается свыше 6000 военнослужащих из всех частей и соединений ОКВС. Более 20 специалистов физической подготовки и инструкторов будут обеспечивать приём нормативов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Физподготовка
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