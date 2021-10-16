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16.10.2021 (06:30)

Военные полицейские ВВО выполнили задачи по противодействию терроризму

В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны задачи по противодействию терроризму.

В ходе практической части учения подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш к военным объектам для обеспечения их охраны.

Помимо этого были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

Совместно с подразделениями антитеррора  от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Военная полиция
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