16.10.2021 (06:30)

Военные полицейские ВВО выполнили задачи по противодействию терроризму

В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны задачи по противодействию терроризму.

В ходе практической части учения подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш к военным объектам для обеспечения их охраны.

Помимо этого были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

Совместно с подразделениями антитеррора от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов.

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