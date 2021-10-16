16.10.2021 (06:30)
Военные полицейские ВВО выполнили задачи по противодействию терроризму
В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны задачи по противодействию терроризму.
В ходе практической части учения подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш к военным объектам для обеспечения их охраны.
Помимо этого были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.
Совместно с подразделениями антитеррора от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов.
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