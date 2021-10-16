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16.10.2021 (05:30)

Мотострелки ВВО на полигоне «Бурдуны» выполнили контрольные стрельбы ночью

С подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, на полигоне «Бурдуны» проведены занятия по огневой подготовке в ночных условиях.

Военнослужащие  выполнили более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням.

Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 м.

Занятия проведены  в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Кроме огневой подготовки, военнослужащие на будущей неделе продемонстрируют практические навыки по тактической и специальной подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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