16.10.2021 (05:30)
Мотострелки ВВО на полигоне «Бурдуны» выполнили контрольные стрельбы ночью
С подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, на полигоне «Бурдуны» проведены занятия по огневой подготовке в ночных условиях.
Военнослужащие выполнили более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням.
Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 м.
Занятия проведены в рамках контрольной проверки за летний период обучения.
Кроме огневой подготовки, военнослужащие на будущей неделе продемонстрируют практические навыки по тактической и специальной подготовке.
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