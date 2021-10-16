16.10.2021 (05:15)

В Уссурийске прошло торжественное шествие в честь 80-й годовщины общевойсковой армии ВВО

На центральной площади в г. Уссурийск состоялось торжественное шествие, посвященное 80-й годовщине со дня образования Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

На трибуне располагались ветераны Великой Отечественной войны и воинской службы, военнослужащие общевойсковой армии, члены их семей, жители и гости города, а также представители патриотических движений Уссурийска.

Мероприятие было открыто театрализованным представлением «Непобедимая и легендарная!», демонстрирующим историю становления и развития общевойскового объединения ВВО, начиная с 1918 года и по настоящее время при помощи стилизованных грузовых машин с военнослужащими, одетыми в соответствии с определенным историческим периодом.

Начало прохождения парадного расчета было положено знаменной группой, несущей Государственный флаг России, затем торжественным маршем под аккомпанемент сводного военного оркестра, чеканя шаг, прошли свыше 1 тысячи военнослужащих – солдат и офицеров разных воинских соединений.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением полсотни единиц военной техники времен Великой отечественной войны и современных образцов вооружения. Колонну возглавил первый советский лёгкий танк МС-1, получивший первое боевое крещение во время вооруженного конфликта на Китайской Восточной железной дороге в ноябре 1929 г. Также впервые на площади города была представлена реактивная система залпового огня «Катюша» – один из наиболее узнаваемых символов Великой Отечественной войны.

В механизированной колонне были представлены специальная техника связи, пусковые установки «Искандер-М», РСЗО «Торнадо», «Ураган», противотанковые ракетные комплексы и другая современная военная техника, состоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения.

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