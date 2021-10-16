16.10.2021 (04:30)

В Уссурийске состоялись торжественные мероприятия, в честь 80-летия со Дня образования Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа

В Уссурийске Приморского края состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня формирования общевойскового объединения Восточного военного округа.

Праздничные мероприятия начались с возложения венков, гирлянд и цветов к подножию обелиска Славы Героев. В церемонии приняли участие представители командования общевойскового объединения и органов местного самоуправления, военнослужащие и ветераны. На митинге выступил командующий общевойсковой армии генерал-майор Алексей Подивилов, настоятель прихода храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Григорий Цуркан, ветеран Приморского общевойскового объединения Алибек Магомедов. Официальные лица напомнили гостям о героических подвигах и боевых традициях соединений, дислоцированных в Приморье, при этом подчеркивая важность их продолжения. Все присутствующие, почтили память павших воинов минутой молчания.

В ходе торжественного мероприятия также состоялось открытие мемориальных досок Героям Советского союза генералу Д.Д. Лелюшенко, маршалу Л.А. Говорову, а также памятного камня крупнейшему советскому ученому – военному инженеру Д.М. Карбышеву.

В честь юбилея образования общевойскового объединения представителями командования и почетными гостями были также высажены деревья на «Алее Славы», а у мемориала «Воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» состоялся прием учащихся школ в ряды «Юнармии».

Торжественная часть завершилась в Доме офицеров, где отличившимся офицерам и солдатам вручили награды Министерства обороны РФ, благодарности и почетные грамоты от командования общевойсковой армии. Праздничное настроение гостям и военнослужащим помогли создать лучшие творческие коллективы Уссурийского городского округа, которые подготовили концертную программу.

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