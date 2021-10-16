16.10.2021 (04:00)

Масштабная акция, посвященная военной службе в войсках ВВО, состоялась на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае

В окружном учебном центре Восточного военного округа состоялась масштабная акция по популяризации военной службы.

Мероприятие было проведено на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае. Торжественное открытие началось с приветственных слов в адрес курсантов окружного учебного центра, присутствующих военнослужащих и гостей.

В показном заезде выступили экипажи танков Т-80 и Т-72Б3, которые из танковой пушки поразили мишени разных типов.

Кульминацией динамического показа стало поражение целей в движении расчётами боевой машины пехоты БМП, включая уничтожение мишени «вертолёт».

Кроме того, для гостей в рамках динамического показа выступили разведывательное подразделение и группа спецназа, продемонстрировавшее мастерство владения навыками рукопашного боя с использованием стрелкового оружия и большого количества средств имитации.

Военный оркестр "Мы армия страны" исполнил для посетителей музыкальную программу, а военные повара развернули полевую кухню, и приготовили солдатскую кашу и чай.

Кроме того, гостям мероприятия было представлено современное снайперское оружие и современные типы тяжёлого вооружения, с экспозицией используемых видов боеприпасов.

Об особенностях контрактной службы желающим рассказали специалисты пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.

В ходе акции основной упор был сделан на привлечение граждан в войска Восточного военного округа, расположенные не только в Хабаровском крае, но и на территории всего Дальнего Востока.

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