16.10.2021 (03:45)

Акция по популяризации военной службы в Вооруженных силах РФ состоялась на новом танковом полигоне в Бурятии

В поселке Сосновый бор на новом танковом полигоне состоялась акция по популяризации военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

С торжественной речью выступил представитель командования общевойсковой армии ВВО, затем состоялась церемония награждения чемпионов танкового биатлона.

Военнослужащие тренерского состава рассказали гостям о подготовке, достижениях и рекордах в ходе международного этапа армейских игр.

После этого экипажи танков Т-72Б выполнили показательные заезды, сопровождавшиеся боевой стрельбой по различным мишеням.

Затем, военнослужащие спецподразделения общевойсковой армии ВВО продемонстрировали гостям приемы рукопашного боя с использованием штатного стрелкового оружия и холостых боеприпасов.

Помимо этого на мероприятии были представлены новейшие образцы военной техники, которые совсем недавно поступила на вооружение, в частности, бронеавтомобиль «Тайфун», двухзвенный снегоболотоход «Алеут». Также на площадке гости увидели оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», станцию радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» и восстановленный военными мастерами танк времен Великой Отечественной войны Иосиф Сталин «ИС-2».

На отдельной площадке были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей мероприятия «солдатской» кашей и горячим чаем.

Также гостям показали возможности новой танковой директрисы, которая значительно повысит уровень боевой выучки танкистов, а также позволит более качественно подготавливать танковые экипажи для участия в конкурсе АрМИ «Танковый биатлон». Ранее, для стрельбы на танках Т-72Б штатным снарядом, подразделения совершали марши комбинированным способом более 250 км на полигон «Бурдуны».

На основе опыта ведения современных вооруженных конфликтов, на полигоне возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа. Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб танковой роты в обороне и наступлении.

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