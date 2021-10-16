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16.10.2021 (03:30)

В финале Всероссийской Юнармейской лиги КВН команда из Хабаровского края стала серебряным призером

В Центральном академическом театре Российской Армии г. Москвы состоялся финал Всероссийской Юнармейской лиги КВН, на котором юнармейская команда КВН из Хабаровска заняла почетное второе место.

На пути к финалу команда стала чемпионом Дальневосточного окружного этапа КВН.

Встречали юных призёров представители управления армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и общественных организаций, а также военный оркестр.

На церемонии награждения команда КВН «Юнарминау» получила кубок за второе место и сертификат на получение ноутбука.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия , КВН
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