16.10.2021 (03:30)
В финале Всероссийской Юнармейской лиги КВН команда из Хабаровского края стала серебряным призером
В Центральном академическом театре Российской Армии г. Москвы состоялся финал Всероссийской Юнармейской лиги КВН, на котором юнармейская команда КВН из Хабаровска заняла почетное второе место.
На пути к финалу команда стала чемпионом Дальневосточного окружного этапа КВН.
Встречали юных призёров представители управления армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и общественных организаций, а также военный оркестр.
На церемонии награждения команда КВН «Юнарминау» получила кубок за второе место и сертификат на получение ноутбука.
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