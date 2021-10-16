16.10.2021 (00:30)

Психологи Энгельсского соединения дальней авиации провели плановые занятия с военнослужащими по призыву

Специалисты психологической службы Энгельсского соединения дальней авиации продолжают выполнение мероприятий по психологическому сопровождению военнослужащих по призыву.

Психологи уже провели исследования с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, также в ходе мероприятия были использованы приёмы регуляции психоэмоционального состояния в ходе повседневной подготовки. На основе полученных результатов разработаны методики для индивидуальной работы.

Для сплочения воинских коллективов в процессе занятий проводились различные тренинги, такие как «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия».

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач в различных условиях.

«Психологи оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы, участвуют в их подготовке к исполнению обязанностей при несении службы в карауле. Специалисты выполняют психологическое сопровождение на протяжении всего срока службы призывников», – сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

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