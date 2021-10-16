16.10.2021 (06:00)

Разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ успешно сдали итоговую проверку за 2021 год

В отдельном гвардейском соединении специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершилась итоговая проверка за 2021 год.

В течение двух недель разведчики соединения сдавали экзамен по всем предметам боевой и специальной подготовки комиссии командования ВДВ под руководством начальника штаба – первого заместителя Командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Евгения Устинова.

В ходе проверки десантники соединения продемонстрировали профессиональные навыки и умения в технической, тактико-специальной, огневой, физической, военно-медицинской, воздушно-десантной и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также в вождении автомобилей и колесных бронетранспортеров как днем, так и ночью.

Комиссия командования войск высоко оценила подготовку разведчиков соединения. Но военнослужащие соединения на достигнутом останавливаться не собираются и постоянно совершенствуют свою профессиональную выучку.

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