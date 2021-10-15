15.10.2021 (23:00)

В российскую армию призвали профессионального баскетболиста с ростом 209 см

Военный комиссариат Саратовской области призвал на военную службу по призыву чемпиона России по баскетболу среди юношей Всеволода Широбокова.

На военную службу по призыву спортсмен решил пойти добровольно. До призыва в армию он играл за баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ «Автодор». Является кандидатом в мастера спорта. С виду призывник - настоящий баскетболист с ростом 209 см. Он получил во время прохождения медицинской комиссии категорию годности «А» и будет служить в местном Саратовском военном гарнизоне. Сегодня в составе первой команды новобранцев он отправился к месту прохождения службы.

Всего в ходе осеннего призыва военный комиссариат Саратовской области отправит к местам прохождения службы более 2 тыс. человек. Большая часть призывников пройдет службу в Центральном военном округе. Предварительно все призывники проходят экспресс-тестирование на наличие COVID-19. Перед убытием к месту прохождения службы каждый новобранец получает вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Перевозку новобранцев осуществляют специально подготовленным транспортом. Водители проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование.

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