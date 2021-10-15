15.10.2021 (22:15)
Более 1400 призывников из Удмуртии направят в войска в ходе осеннего призыва
В ходе осеннего призыва граждан на военную службу военные комиссариаты Удмуртской Республики направят в войска более 1400 молодых людей.
В целях профилактики и противодействия новой коронавирусной инфекции призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами. Оборудованы барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам. Внесены изменения в регламент работы военных комиссариатов с целью сокращения одновременного прибытия граждан на призывные участки и сборный пункт.
Отправки новобранцев спланированы в соответствии с планом организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа.
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