15.10.2021 (22:15)

Более 1400 призывников из Удмуртии направят в войска в ходе осеннего призыва

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу военные комиссариаты Удмуртской Республики направят в войска более 1400 молодых людей.

В целях профилактики и противодействия новой коронавирусной инфекции призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами. Оборудованы барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам. Внесены изменения в регламент работы военных комиссариатов с целью сокращения одновременного прибытия граждан на призывные участки и сборный пункт.

Отправки новобранцев спланированы в соответствии с планом организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа.

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