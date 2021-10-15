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15.10.2021 (22:00)

Первые призывники отправились в соединения и воинские части ЦВО из регионов Сибири

Со сборных пунктов Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев, Иркутской и Кемеровской областей убыли первые призывники в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу работа с новобранцами ведется в соответствии со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19, получили заключения военно-врачебных комиссий.

На сборных пунктах призывникам были выданы банковские и электронные персональные карты, а также комплекты повседневной формы одежды по цвету, соответствующему роду войск.

В ходе осеннего призыва этого года в сибирском регионе будет сформировано до 300 команд новобранцев. Большинство из них пополнят войска ЦВО.

Осенний призыв начался 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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