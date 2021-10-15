15.10.2021 (21:45)

Подводники Северного флота первыми проходят ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Сегодня в филиале военно-морского госпиталя Северного флота в гарнизоне Заозёрск 443 подводника получили повторную прививку от коронавирусной инфекции. Военнослужащие подводных сил полностью вакцинированы отечественным двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Ревакцинацию уже завершили экипажи подводных лодок в рамках подготовки к выполнению задач боевой службы.

Как и в начале прививочной кампании, которая на Северном флоте стартовала 1 декабря прошлого года, первыми прививку получают экипажи кораблей, подводных лодок, которым предстоит длительное выполнение поставленных задач в море, а также военнослужащие частей постоянной боевой готовности и несущие боевое дежурство. Также в первую очередь прививки получают медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с COVID-19, и представители командного состава.

Как отметил в начале недели врио начальника медслужбы Северного флота Андрей Жданов, основные усилия флотских медиков сосредоточены на ревакцинации.

«Первым компонентом ревакцинировано порядка 25 процентов от запланированной численности. Из того числа, что было необходимо привить в октябре, у нас привито 62 процента — первым компонентом, и 27 процентов — вторым», — сообщил Андрей Жданов.

Ревакцинация на Северном флоте проходит с темпом от 350 до 550 человек в сутки. Прививку делают в медицинских учреждениях флота и в медпунктах воинских частей.

Запаса вакцин, хранящегося в подразделениях военно-морского клинического госпиталя Северного флота, достаточно, чтобы обеспечить ревакцинацию не только всех военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота, но и членов их семей.

Обстановка с заболеваемостью военнослужащих новой коронавирусной инфекцией на Северном флоте и в целом по Вооружённым Силам, благодаря активной прививочной кампании, минимальная. Это выгодно отличает статистику на Северном флоте от регионов, в которых дислоцированы его силы и войска. Ежедневно в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми фиксируется свыше 500 случаев заболевания, часть из которых — с летальным исходом. Причиной тому военные и гражданские медики склонны считать недостаточно ответственный подход заболевших граждан к сохранению своего здоровья и отказ от вакцинации.

Из общего количества заболевших на Северном флоте за несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая тяжёлого течения болезни или летального исхода, которые иногда случались до начала применения вакцины.

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