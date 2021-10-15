15.10.2021 (21:15)

Курсанты Военного университета в рамках реализации сетевой формы обучения проходят спецкурсы на базе Военной академии РВСН

В Военной академии РВСН имени Петра Великого проходит обучение курсантов Военного университета Минобороны России по сетевой форме реализации основных профессиональных образовательных программ в рамках модуля «Военно-специальная подготовка Ракетных войск стратегического назначения».

На современной учебно-материальной базе, включающей в себя учебно-тренировочные средства и специализированные учебно-научные аудитории, с курсантами проводятся теоретические и практические занятия по основам устройства агрегатов и систем ракетных комплексов, эксплуатации ракетного вооружения и тактики РВСН.

Основные усилия при проведении занятий направлены на получение будущими офицерами необходимых знаний и практических навыков, соответствующих специфике прохождения службы в Ракетных войсках стратегического назначения, изучению их истории и традиций.

Всего на изучение программы отведено более 216 часов. Завершится обучение сдачей курсантами комплексного зачета.

В настоящее время сформированная сетевая форма обучения позволяет профессионально подготовить офицерские кадры для военно-политических органов с учётом специфики военно-специальной подготовки для видов и родов Вооружённых Сил Российской Федерации.

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