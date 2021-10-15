15.10.2021 (20:45)

В Центральном доме Российской Армии прошла премьера концертной программы «Сердце офицера»

Сегодня в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе состоялась премьера концертной программы «Сердце офицера», посвященной мужеству и отваге солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ, которую представил вокально-инструментальный ансамбль ЦДРА «Оборона».

В основе сюжета программы — история небольшого отряда российских военнослужащих, выполнявших воинский долг за пределами Родины. Ведя боевые действия, они оказались перед лицом смертельной опасности, но не дрогнули.

Атмосферу боевой обстановки, образы героев и их чувства раскрыли песни, прозвучавшие со сцены Краснознаменного зала ЦДРА. Зрители услышали известные музыкальные композиции, получившие новое звучание, в числе которых «Граница», «Комбат», «Группа крови», а также авторские произведения Яна Березкина, Алексея Тихонова, Олега Завьялова.

По словам режиссера программы Андрея Запускалова, положительный результат в работе был достигнут благодаря профессионализму музыкантов и вокалистов, таланту музыкального руководителя, пианиста и аранжировщика Дмитрия Сушкина. Очень важна была для творческого коллектива всесторонняя поддержка художественного руководителя ЦДРА Ирины Титовой. И еще огромную благодарность они выразили профессиональному диктору Максиму Прусакову, который озвучивал музыкальные клипы, связавшие концерт в единое целое.

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