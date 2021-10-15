15.10.2021 (20:15)

Начальник Главного управления связи ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим 32-го пункта управления связью

Сегодня начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин вручил государственные награды военнослужащим 32-го пункта управления связью (Генерального штаба ВС РФ).

Он отметил, что 32-й ПУС является одним из основных элементов системы управления связью.

Также генерал-лейтенант Вадим Шамарин высоко оценил профессионализм военнослужащих пункта.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что 32-й пункт управления связью — надежный механизм в системе управления Вооруженными Силами, основу которого составляют компетентные, образованные и преданные Отечеству офицеры», — заявил начальник Главного управления связи ВС РФ.

Ранее начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации вручил Боевое знамя 32 пункту управления связью (Генштаба ВС РФ).

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