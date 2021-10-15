Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2021 (20:15)

Начальник Главного управления связи ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим 32-го пункта управления связью

Сегодня начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин вручил государственные награды военнослужащим 32-го пункта управления связью (Генерального штаба ВС РФ).

Он отметил, что 32-й ПУС является одним из основных элементов системы управления связью.

Также генерал-лейтенант Вадим Шамарин высоко оценил профессионализм военнослужащих пункта.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что 32-й пункт управления связью — надежный механизм в системе управления Вооруженными Силами, основу которого составляют компетентные, образованные и преданные Отечеству офицеры», — заявил начальник Главного управления связи ВС РФ.

Ранее начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации вручил Боевое знамя 32 пункту управления связью (Генштаба ВС РФ).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Новому командиру Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ вручили Георгиевское знамя части
В главной базе Северного флота состоялась церемония встречи и награждение участников десятого арктического похода
В Москве состоялся ритуал увольнения в запас более 400 военнослужащих Преображенского полка ЗВО
Начальник Генштаба вручил Боевое знамя 32-му пункту управления связью

Метки:
Торжественные церемонии , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false