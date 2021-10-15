Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2021 (19:45)

В Военной академии войсковой ПВО проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции

Курсанты, слушатели и профессорско-преподавательский Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевного проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцинирование проводится после осмотра терапевтом при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К нему привлечены военнослужащие и гражданский персонал, у которых с момента первичной вакцинации прошло более шести месяцев.

К повторному получению препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») также допускаются члены семей военнослужащих, изъявивших желание к вакцинированию.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и Оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Члены Общественного совета при Минобороны России посетили РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии сразились в игре КВН на Кубок начальника МВАА
Более 1,5 тысяч военнослужащих ЗВО в Воронежской области прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции
В Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершился отбор операторов для прохождения военной службы в научных ротах

Метки:
Сухопутные войска , Военное образование , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false