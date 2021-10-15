15.10.2021 (19:45)

В Военной академии войсковой ПВО проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции

Курсанты, слушатели и профессорско-преподавательский Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевного проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцинирование проводится после осмотра терапевтом при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К нему привлечены военнослужащие и гражданский персонал, у которых с момента первичной вакцинации прошло более шести месяцев.

К повторному получению препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») также допускаются члены семей военнослужащих, изъявивших желание к вакцинированию.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и Оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице