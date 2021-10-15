15.10.2021 (19:15)

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии сразились в игре КВН на Кубок начальника МВАА

Команды факультетов Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) на сцене Дома офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге сразились за победу в игре КВН на Кубок начальника академии.

Открыл мероприятие начальник МВАА генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

Курсанты активно готовились к предстоящему мероприятию. Игроки КВН придумывали разнообразные художественные миниатюры и шутки с использованием фото- и видеоматериалов, музыкальных инструментов и вокала.

Жюри, выставляющему по пятибалльной шкале оценки за приветствие, разминку и домашнее задание, требовалось оценить юмор, оригинальность текстов и номеров, зрелищность и музыкальность выступления, исполнительское мастерство, артистичность, собственный стиль команды, привязку к реалиям военной службы, продемонстрированных командами.

По итогам выступлений первое место завоевала команда первого факультета МВАА. Капитан команды Александр Зимин также признан лучшим актером и награжден дипломом. Второе место у команды специального факультета. Команда второго факультета заняла третье место.

В завершение выступлений начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев вручил кубок капитану победившей команды и дипломы участникам.

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