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15.10.2021 (19:00)

Новому командиру Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ вручили Георгиевское знамя части

Сегодня на территории гвардейского Костромского парашютно-десантного полка состоялась торжественная церемония вручения Георгиевского знамени части ее новому командиру.

Командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Виктор Гуназа в торжественной обстановке представил личному составу полка нового командира.

Командир полка Герой Российской Федерации гвардии полковник Олег Шмелёв, командовавший воинской частью с сентября 2019 года, попрощавшись со знаменем, передал его новому командиру — гвардии полковнику Сергею Сухареву, который прибыл для дальнейшего прохождения военной службы из отдельного десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Ульяновске, где проходил службу в должности заместителя командира соединения.

Выступая перед присутствующими, командир Ивановского соединения ВДВ, в состав которого входит Костромской полк, гвардии полковник Виктор Гуназа отметил: «Вручая эту воинскую святыню в руки опытного командира, Сергея Сухарева, мы уверены, что традиции полка будут продолжены. Уверен в том, что новый командир не только не уронит престижа гвардейцев, но сохранит и их приумножит. А гвардии полковнику Шмелеву желаю новых успехов на вышестоящей должности».

Завершился ритуал передачи Георгиевского знамени новому командиру полка торжественным маршем подразделений.

Справочно:

Гвардии полковник Сергей Сухарев прошёл все ступени командирского пути от командира парашютно-десантного взводя до заместителя командира десантно-штурмового полка.

После окончания Общевойсковой академии ВС РФ в 2016 году проходил службу в должности заместителя командира Ульяновской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Знамена , Торжественные церемонии , Назначения , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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