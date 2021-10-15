15.10.2021 (18:45)

Отопительный сезон начат во всех гарнизонах Северного флота

Двести четыре объекта, обеспечивающих теплоснабжение военных городков в Архангельском, Вологодском, Алакурттинском, Оленегорском, Североморском, Полярнинском, Гаджиевском, Видяевском и Печенгском местных гарнизонах переведены на зимний режим работы. Из них: 185 угольных и мазутных котельных и 19 центральных тепловых пунктов.

К системе теплоснабжения подключены все социально значимые объекты. В первую очередь теплом были обеспечены учреждения здравоохранения Минобороны России: госпитали, поликлиники и их филиалы, а также ведомственные школы, детские сады и объекты жилого фонда.

К сетям теплоснабжения подключено более 1400 объектов. К собственным котельным подключено 793 объекта казарменно-жилищного фонда, к сторонним генерациям 611 объектов.

Работы по подготовке коммунальных объектов, зданий и сооружений филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) к работе в зимних условиях 2020-2021 годов полностью завершены. Подготовлено более 2900 объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, казарменно-жилищного и жилищного фонда.

Для выполнения работ по подготовке к отопительному зимнему периоду объектов жилищного, казарменно-жилищного фонда, объектов теплового и водопроводного хозяйства сформировано 215 ремонтных бригад, в которых задействовано 1 407 специалистов.

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