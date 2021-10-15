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15.10.2021 (18:30)

В главной базе Северного флота состоялась церемония встречи и награждение участников десятого арктического похода

Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — на территории военного городка соединения противолодочных кораблей состоялась церемония встречи и награждение участников десятого похода арктической группировки флота по морям Северного Ледовитого океана.

После швартовки к причалу большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Георгий Победоносец» их экипажи, а также представители морской пехоты, авиационной группы, экипажи спасательного буксирного судна «Памир» и большого морского танкера «Сергей Осипов» построились на плацу военного городка.

В ходе торжественного митинга, посвященного завершению юбилейного арктического похода, моряков поздравили командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, заместитель главы администрации ЗАТО Североморск Андрей Федулов, председатель городского Совета ветеранов военной службы Вячеслав Годунов и представители женсовета.

Командующий флотом вручил командирам кораблей и капитанам судов традиционных жареных поросят, отличившихся военнослужащих наградил ценными подарками и грамотами.

Десятый арктический поход продолжался 66 дней с 10 августа. Он проходил в акваториях Норвежского, Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых. Североморцы прошли 12 тыс. морских миль, провели высадки морского десанта в районе порта Дудинка (полуостров Таймыр) и якутского посёлка Тикси, а также на побережье острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова), отработали ряд задач совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, в том числе по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации в Арктике.

Корабли и суда арктической группировки действовали в сложной ледовой обстановке в районе островов архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля. Самостоятельно без ледокольной проводки прошли пролив Вилькицкого, разделяющий Карское море и море Лаптевых.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Торжественные церемонии , Арктика
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