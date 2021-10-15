15.10.2021 (18:15)

Заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств Содружества прошло в Ереване

В городе Ереване (Армения) состоялось очередное заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Координационный комитет).

В работе Координационного комитета приняли участие делегации министерств обороны Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, представители военно-промышленного комплекса.

В мероприятии принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант А. Давтян, что свидетельствует о пристальном внимании руководства Вооруженных Сил Республики Армения к развитию военного сотрудничества государств Содружества и постоянной поддержке данного формата инициативами и практическими шагами.

В программном выступлении Председателя Координационного комитета, начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта В. Шамарина были обозначены приоритеты дальнейшей совместной деятельности в области военной связи на среднесрочную перспективу.

Работу Координационного комитета предложено сосредоточить на развитии Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников СНГ; расширении географии и спектра проведения тренировок по связи с узлами связи вооруженных сил государств – участников СНГ; всестороннем обеспечении связью совместных мероприятий подготовки вооруженных сил государств – участников СНГ, международных состязаний (конкурсов) по военно-профессиональной подготовке военнослужащих.

Заместитель Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник В. Чумаков в своем выступлении проинформировал участников заседания о планируемых ключевых мероприятиях по реализации Концепции военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года и роли Координационного комитета в их реализации.

Участниками заседания отмечена необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия органов и подразделений связи вооруженных сил государств – участников СНГ при обеспечении мероприятий совместной подготовки вооруженных сил Содружества, реализации новых (прогрессивных) подходов в вопросах обеспечения связью, а также дальнейшего совершенствования и развития многостороннего военного и военно-технического сотрудничества в области военной связи.

В целом, принятые на заседании Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ решения направлены на развитие системы многостороннего военного сотрудничества в области военной связи с учетом общих и национальных интересов.

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