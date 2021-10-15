15.10.2021 (17:10)

Начальник Генштаба вручил Боевое знамя 32-му пункту управления связью

Сегодня начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил Боевое знамя 32-му пункту управления связью (Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации).

Боевое знамя было торжественно передано начальнику ПУС полковнику Сергею Максименко. Церемония вручения военного символа состоялась в Доме приемов Министра обороны Российской Федерации.

В ходе выступления на торжественном мероприятии Валерий Герасимов отметил, что вручение Боевого знамени - знаковое событие в жизни коллектива 32 пункта управления связью.

«Вручаемый сегодня стяг - прямой правопреемник боевых знамен России. Он олицетворяет собой непрерывную связь доблестной истории наших Вооруженных Сил, служит символом преданности интересам государства, высочайшего морального духа нашего воинства», - сказал глава Генштаба.

Кроме того, замглавы российского военного ведомства отметил, что «пункт управления связью Генерального штаба более полувека обеспечивает безотказное функционирование системы связи Вооруженных Сил».

«Уверен, что и в дальнейшем Вы будете достойно выполнять поставленные задачи, постоянно совершенствовать воинское мастерство, вносить достойный вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства» - сказал Валерий Герасимов.

В свою очередь полковник Сергей Максименко отметил, что «боевое знамя, олицетворяющее честь, доблесть, славу, и боевые традиции, обязывает каждого офицера пункта управления эффективно и качественно выполнять задачи, поставленные руководством страны и Вооруженных Сил».

«Хочу заверить, что личный состав 32-го пункта управления связью готов и впредь успешно решать поставленные задачи, а оказанное доверие послужит мощным стимулом для полной самоотдачи каждого из нас» - сказал начальник ПУС.

Накануне в Минобороны прошла торжественная церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку.

32-й пункт управления связью (Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации) является воинской частью и подчиняется начальнику Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации и предназначен для оперативного управления системой связи Вооруженных Сил Российской Федерации. История ПУС берет свое начало с 1963 года, когда в Москве был сформирован Главный центр по руководству и координации работы узлов связи Министерства обороны.

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