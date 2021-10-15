15.10.2021 (16:25)

На учениях «Славянский щит – 2021» российско-сербская группировка ПВО успешно отразила массированный авиационный удар

На сербской авиабазе Батайница совместная российско-сербская группировка ПВО успешно отразила массированный авиационный удар условного противника в рамках учения по ПВО «Славянский щит – 2021».

Подразделения зенитных ракетных войск ВКС России и ПВО военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Сербия в ходе совместного учения 17 раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

Всего в рамках выполнения задач по прикрытию охраняемого района и отражению массированных авиационных ударов было обнаружено более 40 воздушных целей условного воздушного противника, роль которого выполняли самолеты и вертолеты военно-воздушных сил Сербии. В сложной помеховой обстановке средства ПВО совместной группировки своевременно обнаружили и уничтожили условными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели.

Расчеты, привлекаемые к совместным российско-сербским учениям и развернутые на потенциально опасных направлениях, продолжают нести круглосуточное совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне г. Белград, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

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