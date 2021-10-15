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15.10.2021 (15:10)

В Сербии в рамках учений российско-сербская группировка ПВО поразила мишени, имитирующие средства воздушного нападения противника

В Республике Сербия на полигоне Пасулянске-Ливаде в рамках совместных учений российско-сербская группировка ПВО поразила мишени, имитирующие средства воздушного нападения противника, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Воздушные цели были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Кроме того, расчеты ПВО России и Сербии в ходе учения отработали задачи по уничтожению движущейся колонны легкобронированной техники из 30-миллиметровых зенитных автоматов.

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для прикрытия охраняемых объектов от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке в любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

В совместном учении принимают участие подразделения Воздушно-космических сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», а также зенитным ракетным комплексом «Нева-М1Т» Республики Сербия.

В ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО  отработаны практические действия расчетов по отражению массированных авиационных ударов воздушного противника в сложной помеховой обстановке.

В ходе учения «Славянский щит – 2021» отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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