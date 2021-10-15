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15.10.2021 (17:45)

Более 1,5 тысяч военнослужащих ЗВО в Воронежской области прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Более 1,5 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Воронежской области.

К ревакцинации на добровольной основе привлечены военнослужащие, прошедшие полный курс лечения до марта 2021 года. Перед введением первого и второго компонентов вакцины «Спутник V» военнослужащим доводятся все ограничения и противопоказания, а также рекомендации по поддержанию иммунитета.

Предварительно ревакцинируемые прошли обязательный медицинский осмотр, а после введения прививки наблюдались дежурной группой военных медиков, в том числе и в полевых условиях.

Всего в Западном военном округе первым компонентом ревакцинировано свыше 67 тыс. человек, второй компонент получили около 58 тысяч военнослужащих и членов их семей.

В войска ЗВО дополнительно поступило свыше около 5 тыс. компонентов вакцины «Спутник V» для ревакцинации военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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