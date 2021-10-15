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15.10.2021 (17:30)

Экипажи сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ ЗВО выполнили перехват условного нарушителя в небе над Ленинградской областью

Экипажи двух сверхзвуковых истребителей-перехватчиков авиационного полка, базирующихся в Тверской области, отработали перехват условного нарушителя государственной границы в рамках мероприятий контрольной проверки за летний период обучения.

Пилоты высотных истребителей-перехватчиков Миг-31БМ в условиях ограниченной видимости выполнили парные взлеты, отработали элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый» на высоте около 400 метров. После расхождения из пары экипажи Миг-31БМ приступили к выполнению задач на высоте более 6 тыс. метров. С помощью бортовой радиолокационной системы (РЛС) «Заслон-М» истребители-перехватчики развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства.

В ходе патрулирования бортовая РЛС обнаружила цель, движущуюся со скоростью около 1000 км/ч., роль которой выполнял бомбардировщик Су-24. Экипажи выполнили сближение и комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя.

Обнаружение противника, сближение с ним и принуждение к посадке происходило в ночное время в условиях ограниченной видимости, что значительно осложняло отработку задач летчикам, кроме того посадка на аэродром базирования осуществлялась по приборам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация
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