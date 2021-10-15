15.10.2021 (17:15)

В Москве состоялся ритуал увольнения в запас более 400 военнослужащих Преображенского полка ЗВО

Более 400 военнослужащих по призыву комендантского Преображенского полка Западного военного округа простились с Боевым знаменем части в Александровском саду на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата».

Поздравить военнослужащих с завершением службы пришли их родные и друзья. Теплые слова прозвучали от ветеранов военной службы. Командир части полковник Сергей Бессонов вручил ведомственные награды, знаки отличия и ценные подарки наиболее отличившимся сержантам и солдатам, а также пожелал им успехов в жизни. Ряд военнослужащих приняли решение продолжить военную службу и уже подписали контракт. В скором времени они будут назначены на воинские должности.

Право проведения ритуала увольнения в запас в самом сердце нашей Родины – на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» предоставлено исключительно военнослужащим Преображенского полка ЗВО.

Мероприятие завершилось возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

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