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15.10.2021 (17:15)

В Москве состоялся ритуал увольнения в запас более 400 военнослужащих Преображенского полка ЗВО

Более 400 военнослужащих по призыву комендантского Преображенского полка Западного военного округа простились с Боевым знаменем части в Александровском саду на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата».

Поздравить военнослужащих с завершением службы пришли их родные и друзья. Теплые слова прозвучали от ветеранов военной службы. Командир части полковник Сергей Бессонов вручил ведомственные награды, знаки отличия и ценные подарки наиболее отличившимся сержантам и солдатам, а также пожелал им успехов в жизни. Ряд военнослужащих приняли решение продолжить военную службу и уже подписали контракт. В скором времени они будут назначены на воинские должности.

Право проведения ритуала увольнения в запас в самом сердце нашей Родины – на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» предоставлено исключительно военнослужащим Преображенского полка ЗВО.

Мероприятие завершилось возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Торжественные церемонии , Знамена
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