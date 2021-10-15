15.10.2021 (17:00)

Военно-оркестровая служба ВС РФ отмечает свое 100-летие

В 2021 году, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации, отмечается 100-летие со дня образования Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации (ВОС ВС РФ).

С первых дней строительства Красной Армии военная музыка нашла широкое применение как в строевом обучении войск, так и в системе морально-боевой и культурно-просветительской подготовки воинов армии и флота. Для руководства военно-оркестровым делом приказом Реввоенсовета Республики № 194 от 14 января 1921 года было учреждено Бюро военных оркестров Красной Армии и Флота. Этот день считается днём рождения Военно-оркестровой службы ВС РФ. Главной задачей Бюро являлось музыкальное обеспечение боевой и повседневной деятельности войск.

1 августа 1921 года был учреждён отдел Штаба РККА по управлению военными оркестрами. Впоследствии Военно-оркестровая служба неоднократно подвергалась организационным преобразованиям, но её главная задача оставалась неизменной.

С 1 мая 2016 года ВОС ВС РФ находится в подчинении начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — первого заместителя Министра обороны России.

Наиболее яркой сферой деятельности современной Военно-оркестровой службы является музыкальное сопровождение парадов Победы, различных воинских ритуалов, концертная деятельность и, конечно, участие в международных фестивалях военной музыки как в нашей стране, так и за рубежом.

Торжества по случаю юбилея службы приурочены к 140-летию со дня рождения одного из основоположников советской военной музыки, крупнейшего специалиста военно-оркестрового дела, дирижёра, композитора и музыкально-общественного деятеля, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора, генерал-майора Семёна Чернецкого (родился 24 октября 1881 года в Одессе). Его имя широко известно не только в нашей стране, но и за её пределами. Сочинения Чернецкого, особенно его военные марши, являются отражением целого исторического периода — периода становления и развития советского музыкального искусства. Многие из них вошли в золотой фонд советской музыки и находятся в активе репертуарной практики военных оркестров.

С 18 по 24 октября в рамках праздничных мероприятий на базе Военного института (военных дирижёров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Центрального военного оркестра Минобороны России пройдёт второй в истории современной Российской армии Смотр-конкурс военных дирижёров военных оркестров ВС РФ. А 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии будет дан торжественный гала-концерт с участием победителей Смотра-конкурса военных дирижёров, посвящённый 100-летию образования Военно-оркестровой службы ВС РФ и 140-летию генерал-майора С. А. Чернецкого.

К 24 октября также запланирован выход книги «Военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации. 100 лет» под общей редакцией начальника службы — главного военного дирижёра, музыкального руководителя Фестиваля «Спасская башня» заслуженного артиста РФ, генерал-майора Тимофея Маякина.

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